Haber turu

TRENDYOL 1. Lig'de Iğdır FK evinde dibe demir atan Yeni Malatyaspor'u zorlanmadan 3-0 mağlup etti. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta8. dakikada kilidi açan isim oldu. 28'de ağları sarsantakımını soyunma odasına 2 farklı önde götürdü. İkinci yarıya da etkili başlayan4 maç sonra yüzü gülen Iğdır puanını 25'e yükseltirken, puan silme cezası bulunan ve bu sezonki tüm maçlarını kaybeden Yeni Malatyaspor -21 kaldı.Erzurumspor-Sakarya: 0-0, Manisa FK-Şanlıurfa: 2-1, Pendik-İstanbulspor: 1-1.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş Fibabanka, sahasında'u konuk etti.. Taraftarı önünde 5. müsabakasından da zaferle ayrılan Kartal, toplamda ise 8. galibiyetini elde etti. Beşiktaş'ta 5 oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken,ile galibiyetin mimarları oldular. Konuk takımdan Jaime Echenique ise 19 sayı ile mücadele etti.G.Saray- Darüşşafaka: 100-82, Yalova Basketbol- Mersin: 93-60.2024'ÜN son günlerine girilirken dünya futbolunda yılın en iyi isimleri açıklandı. Guardian'ın yayınladığı raporda; bu yıla damga vuran 100 futbolcu listede sıralandı. Süper Lig'den Victor Osimhen'in de bulunduğuManchester City ile geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğu, İspanya ile Avrupa Şampiyonu olan28 yaşındaki orta saha, bu yıl Ballon d'Or ödülünü de almıştı. İlk 10'da Real Madrid'de forma giyen 4 futbolcunun olması dikkat çekti.İNGILIZ devi Manchester City, kâbustan çıkamıyor. 17. haftada Aston Villa'ya konuk olan Pep Guardiola'nın takımı, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Villa'ya galibiyeti getiren golleri 16'da Jhon Duran ve 65'te Morgan Rogers kaydetti. M.City'nin tek golü 90+3'te Phil Foden'dan geldi. Guardiola'nın ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 12 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde edebildi.Premier Lig'de arka arkaya ikinci yenilgisini tadarken 3 puan hasreti 3 maça yükseldi ve 27 puanda kaldı.