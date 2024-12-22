Haber turu

Iğdır, Malatya'yı yendi 4 maç sonra galip geldi
TRENDYOL 1. Lig'de Iğdır FK evinde dibe demir atan Yeni Malatyaspor'u zorlanmadan 3-0 mağlup etti. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Kosta Aleksic
8. dakikada kilidi açan isim oldu. 28'de ağları sarsan Eysseric
takımını soyunma odasına 2 farklı önde götürdü. İkinci yarıya da etkili başlayan Doğu ekibi, 58'de Regattin ile coştu.
4 maç sonra yüzü gülen Iğdır puanını 25'e yükseltirken, puan silme cezası bulunan ve bu sezonki tüm maçlarını kaybeden Yeni Malatyaspor -21 kaldı. Diğer sonuçlar:
Erzurumspor-Sakarya: 0-0, Manisa FK-Şanlıurfa: 2-1, Pendik-İstanbulspor: 1-1.
Kara Kartal, potada evinin ağası!
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Aliağa Petkimspor
'u konuk etti. Bu sezon evinde fırtına gibi esen ve sadece bir mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, mücadeleyi 88-80 kazandı
. Taraftarı önünde 5. müsabakasından da zaferle ayrılan Kartal, toplamda ise 8. galibiyetini elde etti. Beşiktaş'ta 5 oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken, Allman 15, Needham ve Dustin Sleva 14'er sayı
ile galibiyetin mimarları oldular. Konuk takımdan Jaime Echenique ise 19 sayı ile mücadele etti. Diğer sonuçlar:
G.Saray- Darüşşafaka: 100-82, Yalova Basketbol- Mersin: 93-60.
Çalhanoğlu, 2024 yılında 100'ümüzü güldürdü
2024'ÜN son günlerine girilirken dünya futbolunda yılın en iyi isimleri açıklandı. Guardian'ın yayınladığı raporda; bu yıla damga vuran 100 futbolcu listede sıralandı. Süper Lig'den Victor Osimhen'in de bulunduğu en iyiler arasına tek Türk olarak Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu 32. basamaktan girdi.
Manchester City ile geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğu, İspanya ile Avrupa Şampiyonu olan Rodri zirvede yer aldı.
28 yaşındaki orta saha, bu yıl Ballon d'Or ödülünü de almıştı. İlk 10'da Real Madrid'de forma giyen 4 futbolcunun olması dikkat çekti.
M.City'de çöküş dönemi Bir darbe de Aston Villa'dan
İNGILIZ devi Manchester City, kâbustan çıkamıyor. 17. haftada Aston Villa'ya konuk olan Pep Guardiola'nın takımı, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Villa'ya galibiyeti getiren golleri 16'da Jhon Duran ve 65'te Morgan Rogers kaydetti. M.City'nin tek golü 90+3'te Phil Foden'dan geldi. Guardiola'nın ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 12 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde edebildi. Bu süreçte 9 yenilgi-2 beraberlik yaşadı.
Premier Lig'de arka arkaya ikinci yenilgisini tadarken 3 puan hasreti 3 maça yükseldi ve 27 puanda kaldı.