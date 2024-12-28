Haber turu

Danışma Kurulu için müzakereler başlıyor

Yıllardır süren hakem tartışmalarında kulüpler ile karşı karşıya gelen TFF, önceki gün MHK'deki yetkilerini Kulüpler Birliği'ne devretmek için tarihi bir adım atmıştı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem atamaları, eğitimi ve performans yönetimi için şirketleşmeye gidileceğini ve ilk etapta Danışma Kurulu'nun hayata geçirileceğini açıklamıştı. Bu konuyla ilgili pazartesi günü TFF yönetim kurulu toplanacak ve tekrar bir durum değerlendirmesi yapılacak. Danışma Kurulu için Kulüpler Birliği'nin seçeceği 3 isim ile Futbol Federasyonu'nun atayacağı 2 isim için müzakere süreci başlayacak.



Arda Güler'den F.Bahçe'ye ziyaret

REAL Madrid forması giyen Arda Güler, liglere verilen arada Fenerbahçe'yi ziyaret etti. Sarılacivertli takımın altyapısında yetişen, 2021- 23 yılları arasında A Takım formasını giydikten sonra İspanya'nın yolunu tutan milli futbolcu, Can Bartu Tesisleri'nde eski takım arkadaşları ve teknik ekiple hasret giderdi. 19 yaşındaki oyuncu, Başkan Ali Koç ve teknik direktör Mourinho ile de bir araya geldi.



Yeni Malatyaspor ligden çekilecek

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, ligden çekilme konusunda 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve Futbol Federasyonu ile yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuçlar aldıklarını bildirdi. Altunok şunları söyledi: "TFF, gerekli imza çoğunluğunun sağlanması durumunda talebimize olumlu yanıt verecek. Sezon başından beri dile getiriyoruz. Ama bazıları olayı ajite ettiğimizi düşündü. Kulübümüz artık, nefes bile alacak durumda değil."