Gloria Sport Arena’ya onur

GLORIA Sports Arena, Avrupa Su Sporları tarafından "Spor Bilimleri Labs Akredite Tesisi" olarak resmen tanındı. Böylece tesis, gelecekte düzenlenecek olan çeşitli su sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapma yetkisi kazandı. Özaltın Holding Başkan Yardımcısı Elif Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu akreditasyon, sporcularımıza en yüksek standartlarda destek sunma vizyonumuzun bir göstergesi. Gloria Sports Arena olarak spor bilimini geliştirme konusundaki kararlılığımız devam edecek. Şampiyon sporcularımızın başarılarını güçlendirmek için en iyi kaynakları sağlamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.