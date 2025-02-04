Haber turu

Ogün Altıparmak'a veda

FENERBAHÇE'DE gol kralı olan ve 4 şampiyonluk yaşayan, A Milli Takım'a hizmet veren Ogün Altıparmak son yolculuğuna uğurlandı. 86 yaşında hayata gözlerini yuman Altıparmak için cenaze namazından önce Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'nde tören düzenlendi. Başkan Ali Koç yaptığı konuşmada, "Burada sadece büyük bir futbolcuyu değil, gerçek bir Fenerbahçeli'yi, ülkesine ve milletine yürekten bağlı bir cumhuriyet sevdalısını uğurluyoruz" dedi. Törene eski futbolcular ve yöneticiler de katıldı.



Ç.Rize'den TFF'ye çağrı

ÇAYKUR Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, yaptığı yazılı açıklama ile Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları maçta sahada yaşananların "Türk futbolu adına tarihe kara bir gece" olarak not düşeceğini belirtti. Turgut, "TFF'nin toparlanma sürecine girmesi umulurken, her hafta ortaya çıkan kaosların önüne geçmek için daha ne bekliyor? Açık açık görülüyor ki, birileri bozuk düzenden yararlanmaya çalışıyor. Sabrımızı sınamayın, emeğimizi çalmayın, yeter artık durun" ifadesini kullandı.



BJK-TS maçı 15 Şubat'ta

SÜPER Lig'de 24. hafta maçlarının programı açıklandı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki buluşma 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Diğer karşılaşmalar şöyle: 14 Şubat Cuma: 20.00 A.Demir-Antalya, 15 Şubat Cumartesi: 13.30 G.Antep-Sivas, 16.00 Başakşehir-Bodrum, 16 Şubat Pazar: 13.30 Hatay-Alanya, 16.00 Konya- Samsun, 16.00 Eyüp- Kayseri, 19.00 F.Bahçe- Kasımpaşa, 17 Şubat Pazartesi: 20.00 Ç.Rize- Galatasaray.



3 yıllığına geldi, 3 ayda gitti

SIPAY Bodrum FK, takımı Süper Lig'e çıkaran İsmet Taşdemir ile yollarını ayırıp 1 Kasım 2024'te Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme yapmıştı. Kulübün başında çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Demirel'le de yollar ayrıldı. Ege temsilcisi yarın Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile evinde karşılaşacak, 10 Şubat Pazartesi günü ise ligde Göztepe'yi konuk edecek. Demirel'in yerine B.Dortmund ve Antalya'da Nuri Şahin'in yardımcılığını yapan Ertuğrul Arslan düşünülüyor.