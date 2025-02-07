Haber turu

Abdülkadir Rizespor'da

Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de oynayan Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e döndü. Çaykur Rizespor, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için İngiliz ekibiyle prensipte kiralık anlaşmaya vardı. Sezon sonuna kadar el sıkışılan Abdülkadir'in hafta sonu Rize'de olması ve resmi imzayı atması bekleniyor. Hull City'de bu sezon 21 karşılaşmada ter dökerken 1 asist yaptı. Deneyimli futbolcu, geçen sezon 9 yıl boyunca formasını giydiği Trabzonspor'dan ayrılıp Ada'nın yoluERDOĞAN'DAN nu tutmuştu. YUNUS EMRE SEL



Thiago babasının izinde

Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin oğlu Thiago, performansıyla 'Babasının oğlu' dedirtti. MLS Kupası'nda Inter Miami U-13'te forma giyen 12 yaşındaki Messi, gözlerin pasını sildi. 12-0 biten Atlanta United U-13 karşılaşmasında tam 11 gol atarak tarihi bir performansa imza attı. Babasının izinden giden Thiago, sahada sergilediği üstün yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti. Futbolseverler, sosyal medyada "Yeni Messi mi geliyor?", "Babasının oğlu" yorumları yaptı.



Periler, İzlanda'yı yıktı

A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında konuk ettiği İzlanda'yı 83-76 yendi. Grupta dördüncü karşılaşmalar sonrası şampiyonaya katılmayı garantileyen Ay-Yıldızlılar, Kocaeli'nde oynadığı prestij mücadelesini de kazandı. Ayşe Cora 17 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken, Meltem Yıldızhan 15, Tilbe Şenyürek ise 12 sayı ile mücadele etti. Konuk ekipten Hinriksdottir'in 29 sayısı İzlanda'ya yetmedi. Potanın Perileri, son maçında Romanya'yla karşılaşacak.



Ümitler'e zorlu rakipler

ÜMİT Milli Futbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Kura çekiminde Ay-Yıldızlılar, H Grubu'nda Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti. Elemelerde 6 grupta 6'şar, 3 grupta ise 5'er takım mücadele edecek. Maçlar, Mart 2025 ile Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak. Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyona finallerine 9 grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak.