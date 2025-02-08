Haber hattı

Mou'nun yardımcısı Bodrum'da

TEKNİK direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran Sipay Bodrum FK, Portekizli çalıştırıcı Jose Morais'i takımın başına getirdi. Yeşil-beyazlılar yaptığı açıklamada "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için José Morais ile anlaşma sağlamıştır" dedi. 2015- 16 sezonunda Antalyaspor'u çalıştıran 59 yaşındaki teknik adam, Inter, Real Madrid ve Chelsea dönemlerinde Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapmıştı. En son İran takımı Sepahan'da görev yapan Morais, kulüpsüzdü. Süper Lig'de 4 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet alan Bodrum, 16 puanla 17. sırada yer alıyor.



Ahmet Gülüm, TMOK'a aday

TÜRKIYE Voleybol Federasyonu eski başkanlarından Ahmet Gülüm, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) başkanlığı için adaylığını açıkladı. İstanbul Maslak 42'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Gülüm, ülkemiz sporunun gelişememesinin nedenine vurgu yaparak, "Spor sadece başarıya endeksli bir sistem değil. Altyapı yatırımları, gelecekte daha bilinçli sporcular yetiştirmemizin temelini oluşturacak. Dünyada ilk defa kadın ve erkeklerin eşit oranda yönetim kurulunda bulunduğu tek Olimpiyat Komitesi olarak Türkiye'yi dünyaya örnek bir model olarak tanıtmak istiyorum" ifadelerini kullandı. TMOK Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mart Cumartesi günü İstanbul'daki Olimpiyatevi'nde yapılacak.



Başkanın oğlu işinden etti

İTALYA Serie C'de lider Virtus Entella'nın 1 puan gerisinde bulunan Ternana'da teknik direktör Ignazio Abate'nin görevine son verilmesi şaşkınlık yarattı. İtalyan basınından öne çıkan haberlere göre; yolların ayrılmasının perde arkasında, kulüp başkanı Stefano D'Alessandro'nun oğlu Mattia D'Alessandro'yu yeterince oynatmaması olduğu belirtildi. Bu karar, büyük yankı uyandırırken İtalyan futbolunda benzer olaylar geçmişte de yaşanmıştı. Ternana'nın, liderlik yarışında güçlü bir konumda olmasına karşın teknik adam değişikliğiyle istikrarını riske atabileceği vurgulandı.