Zafer ve protesto

Amerika'nın en büyük spor organizasyonlarından biri olan, statta 65 bin 719 sporseverin, ekran başında ise milyonların izlediği Süper Bowl'da mutlu sona Philadelphia Eagles ulaştı. Caesars Superdome'da oynanan mücadeleye ağırlığını koyan Eagles, üçüncü çeyreğin sonlarına kadar rakibine sayı şansı tanımadı. 34-0'lık seriyle girdiği karşılaşmada Chiefs'i 40-22 yenerek 2024 sezonunun şampiyonu oldu. Böylece 38-35 yenilerek şampiyonluğu kaçırdığı 2022 sezonundaki Super Bowl'un rövanşını da almayı başardı. Chiefs ise üst üste 3, tarihinin 5. şampiyonluğu için çıktığı mücadelede hayal kırıklığı yaşadı.

GAZZE UNUTULMADI

Karşılaşmanın devre arasında Kendrick Lamar ve SZA, şarkılarıyla sahne alırken dansçıların arasına giren bir kişi, elinde Sudan ve Filistin bayrağı ile Sudan'daki savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Durum fark edilince güvenlik görevlileri müdahalede bulunarak kişiyi yaka paça saha dışına çıkardı.