Haber hattı

ING Türkiye Kupası sahibini buluyor

Şanlıurfa'nın ev sahipliği yapacağı ING Türkiye Kupası finali öncesi basın toplantısı düzenlendi. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka basketbol takımları arasında bugün oynanacak mücadele 11 Nisan Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak. TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak maçın öncesinde iki takımın başantrenörleri ve kaptanları kamera karşısına geçti. Fenerbahçe koçu Jasikevicius, "Harika bir şehirde yapılan bu organizasyonun bir parçası olduğum için onur duyuyorum" dedi. Beşiktaş'ın hocası Alimpijevic ise "Çok iyi takımların olduğu organizasyonda finale çıkabildik. Umarım kupayı kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

Tottenham maçları Kuzey Kore'de yasak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilginç yasaklarına spor yayınları da eklendi. Kim Jong-un, Tottenham Hotspur'un maçlarının ülkede yayınlanmasını askıya aldı. Yasak, Londra ekibinin takımın kaptanı Son Heung-min'in Güney Koreli olması nedeniyle getirildi. Rejim, düşman olarak gördüğü Güney Koreli futbolcuların oynadığı takımların karşılaşmalarının ülkede yayınlanmasına izin vermiyor. Ülkede geçen sezon, Güney Koreli forvet Hwang Hee-Chan'ın oynadığı Wolverhampton ve vatandaşı Kim Ji-Soo'nun forma giydiği Brentford'un maçları yasaklanmıştı. Kuzey Kore'de, İngiltere Premier Lig maçları genellikle akşam 5 haberlerinden önce, 26 milyon kişi tarafından izleniyor.

Tenisin zirvesindeki isme 3 ay men cezası

Teniste tek erkekler dünya bir numarası İtalyan raket Jannik Sinner, Dünya Anti- Doping Ajansı (WADA) ile vardığı anlaşmanın ardından ceza aldı. WADA'nın açıklamasına göre, Sinner'in Mart 2024'te yasaklı bir madde olan clostebol kullanımıyla ilgili pozitif test vermesine yol açan anti-doping kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 aylık bir hak mahrumiyeti süresini kabul ederek dava çözüm anlaşması yaptığı doğrulandı. Geçen ay Avustralya Açık'ı kazanan 23 yaşındaki sporcu, 9 Şubat'tan 4 Mayıs'a kadar sahalarda olamayacak. Yılın bir sonraki grand slam turnuvası olan Fransa Açık'a katılabilecek.

Ederson sen ne yapıyorsun böyle!

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Guardiola'nın öğrencileri 4-0 kazandı. Manchester City'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mısırlı forvet Omar Marmoush attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu Marmoush'un ilk golünde asisti kaleci Ederson yaptı. Bu sezonki asist sayısını üçe çıkaran Brezilyalı file bekçisi toplam 6 gol pasıyla Premier Lig'de en çok asist yapan kaleci olarak tarihe geçti. Sakatlıkla boğuşan Arsenal ise Leicester City'yi son 10 dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

F.Bahçe'ye kanarya detaylı dördüncü forma

F.Bahçe, Puma sponsorluğunda 2024-

2025 sezonuna dair özel formasını tanıttı. Lacivert zemine sahip bu özel forma, tasarımında yer alan kanarya detayıyla takımın şanlı tarihine saygı duruşunda bulunuyor. Puma'nın dryCELL kumaş teknolojisiyle üretilen bu yeni forma, terin vücuttan atılmasına yardımcı olurken konforu da maksimum seviyede tutmayı sağlıyor. Antalya Tazı Kanyonu'nun zirvesinde çekilen filmde genç oyuncular Recep Usta ve Pelin Uluksar formanın tanıtımını yaptı.



Ederson sen ne yapıyorsun böyle!

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Guardiola'nın öğrencileri 4-0 kazandı. Manchester City'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mısırlı forvet Omar Marmoush attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu Marmoush'un ilk golünde asisti kaleci Ederson yaptı. Bu sezonki asist sayısını üçe çıkaran Brezilyalı file bekçisi toplam 6 gol pasıyla Premier Lig'de en çok asist yapan kaleci olarak tarihe geçti. Sakatlıkla boğuşan Arsenal ise Leicester City'yi son 10 dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.