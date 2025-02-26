Haber turu

Sivas'a 3 dönem transfer yasak

Süper Lig ekibi Net Global Sivasspor şok bir cezayla sarsıldı. Yiğidolar'a FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı geldi. Yapılan açıklamaya göre Sivas, gelecek üç transfer sezonunda kadrosuna yeni futbolcu kaydı yapamayacak. İç Anadolu temsilcisi, ligde bu sezon 24 puan ve -12 averajla küme düşme hattının üstünde 15. sırada yer alıyor.

28. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre fikstür şöyle; 14 Mart Cuma: 20.30 G.Saray- Antalya, 15 Mart Cumartesi: 13.30 G.Antep FK-Kayseri, 16.00 Kasımpaşa-Alanya, 20.30 Konya-Beşiktaş, 20.30 Başakşehir-Trabzonspor. 16 Mart Pazar: 13.30 Ç.Rize- Bodrum, 16.00 Hatayspor- Sivasspor, 16.00 Göztepe-Eyüp, 20.30 F.Bahçe-Samsunspor. Haftayı bay geçen takım ise Adana Demirspor.

A.Demir'in 6 puanı silindi

FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uyguladı. Böylelikle 24 maçta 2 galibiyeti, 3 beraberliği olan Mavi Şimşekler'in puanı -3'e indi. Bu sezon Galatasaray maçında sahadan çekildikleri için de hükmen mağlup olmuş ve üç puan silme cezasına çarptırılmışlardı. Takım bu sezon toplamda 12 puan ceza aldı.