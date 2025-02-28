Haber turu

Milyarlar harcadılar M.City gibi olamadılar

İngiltere Premier Lig'in "Büyük Altılı" olarak adlandırılan dev kulüpleri, son 8 sezonda şampiyonluk için transfere 8.4 milyar Euro para döktü. Manchester City 6, Liverpool 1 kez mutlu sona ulaşırken Maviler'in ambargosunu yıkamayan Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Tottenham ise toplamda 4.6 milyar Euro zarar ederek harcamalarının karşılığını alamadı. M.United'ın 1,04 ve Chelsea'nin 1,02 milyar Euro eksi yazdığı süreçte Arsenal 728, Manchester City 720, Tottenham 674 ve Liverpool 393 milyon Euro kayıp yaşadı.



'Arda çok kaliteli ama altın bir fırsatı kaçırdı'

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Sociedad karşısında ilk 11'de başlayıp, 84 dakika sahada kalan milli futbolcu Arda Güler'in performansı İspanyol basını tarafından eleştirildi. Marca Gazetesi; "Çok kaliteli olduğundan kimsenin şüphesi yok ama bunu gösteremiyor" derken AS; "Türk oyuncu altın bir fırsatı kaçırdı" yorumunda bulundu. Mundo Deportivo ise milli futbolcuyla ilgili maç sonu değerlendirmesinde, "Ancelotti'nin ona verdiği fırsattan yararlanamadı" ifadelerini kullandı. Sociedad'a karşı 26 pasın 21'inde isabet sağlayan Arda, 1 şut çekmişti.



Kerem Aktürkoğlu'ndan nişanlısına büyük jest

Geçtiğimiz aralık ayında çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile nişanlanan Benfica'da oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, özel bir jest yaptı. Kramponlarına müstakbel eşi 'Ceren' ve Portekiz ekibindeki forma numarası olan '17'yi yazdıran Aktürkoğlu, bu özel detayın yer aldığı fotoğrafı da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



Olimpiyat sporcusu Erke 42 yaşında vefat etti

Türkiye'yi 2 kez olimpiyatlarda temsil eden ve çok sayıda uluslararası üst düzey organizasyonda başarıyla yarışan milli yüzücü Şadan Derya Erke, 42 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yakalandığı amansız hastalığı yenik düşen rekortmen eski milli sporcu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Ortaköy Büyükmecidiye Cami'inde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek Erke, 2000 Sydney Yaz Olimpiyat Oyunları ve 2004 Atina Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sırt üstü yüzmede Türkiye'yi temsil etmişti.