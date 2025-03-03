Gervonta Davis ünvanını korudu

Dünya Boks Birliği (WBA) hafif sıklet ünvan maçında Lamont Roch ile 12 raunt sonunda berabere kalan Gervonta Davis, kemerini korudu.Davis, rakibinin önünde kısa bir süre diz çöktükten sonra gözünün silinmesi için köşesine gitti. Hakemin saymaya başlamadan müsabakayı devam ettirmesi ve bu hareketin, puanlamada Davis'in aleyhine hesaba katılmaması tepkilere sebebiyet verdi. Roch ise maç sonucunun kendi lehine tescil edilmesi gerektiğini söyledi.