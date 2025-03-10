Haber hattı

DIŞI KANARYA FARK ATTI

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe Opet, salondan 91-63'lük zaferle ayrılıp ligdeki 17. galibiyetini aldı. Williams, 25 sayıyla sarı-lacivertli takımı sırtladı. BOTAŞ ise İlkem Yapı Tarsusspor'u 80-70 mağlup etti. Erkekler Ligi'nde şu sonuçlar alındı: Mersin-Beşiktaş: 93-99, Aliağa Petkim-F.Bahçe Beko: 75-88, Büyükçekmece-Merkezefendi: 81-89.



ŞEVVAL ALTINI 12'DEN VURDU

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan'daki Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalyayı kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tarhan için tebrik mesajı yayımladı: "Avrupa şampiyonu olarak gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."



ÇORUM'DAN ŞANLI ZAFER

TRENDYOL 1. Lig'de Gençlerbirliği, Ahlatçı Çorum'a 2-1 mağlup oldu ve Başkent ekibinin 11 maçlık (7G/4B) yenilmezlik serisi sona erdi. Kırmızı-siyahlılar, Hüseyin Eroğlu yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı. Çorum, yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı ile çıktığı ilk müsabakası kazandı, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Diğer sonuçlar: Y.Malatya-Ümraniye: 0-5, Adana- Karagümrük: 1-2, Sakarya-Bandırma: 2-2.



F.BAHÇE KÜREKTE RAKİPSİZ

EDİRNE'DE düzenlenen, 11 kulüpten 125 sporcunun katıldığı Türkiye Büyükler Kürek Şampiyonası'nda, F.Bahçe, kadın ve erkeklerde takım halinde birinci oldu. Sarı-lacivertliler, erkeklerde üst üste 9., kadınlarda ise üst üste 7. kez Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.