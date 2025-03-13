Vakıfbank’tan destansı zafer!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Türk derbisi yaşandı. İlk maçı Fenerbahçe Medicana 3-0 kazanırken rövanş nefesleri kesti. Sarı-lacivertliler iki set alması halinde Dörtlü Final'e kalacaktı.25-23, 25-20 ve 26-24'lük setler sonrası 3-1'lik skorla Altın Set'e gidildi. Finalde rakibine üstünlük kuran Guidetti'nin ekibi, 15-11'lik sonuçla müsabakayı kazandı veEczacıbaşı Dynavit de bugün, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında İtalyan ekibi Numia Vero Volley'i konuk edecek. Erkeklerde ise Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Polonya'nın PGE Projekt takımını 3-1 yendi. Rövanş 19 Mart'ta Polonya'da.