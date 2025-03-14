Haber hattı

G.ANTEP B.ŞEHiR'DEN AMATÖRLERE DESTEK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek programına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde 10 milyon TL'lik destek programı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kamu ve özel sektör işbirliği ile Gaziantep'i spor şehri yapacaklarını söyledi. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ise "Şehrimize sahip çıkmak önemli, Önümüzde çok güzel günler var" dedi.

THY, DP WORLD TOUR'A YENIDEN EV SAHİBİ OLDU

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Golf Federasyonu ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla Turkish Airlines Open'ın bir kez daha isim sponsoru oldu. Turkish Airlines Open 6 yıl aradan sonra DP World Tour'un Race to Dubai takviminde yeniden yer alacak. Turnuva, 8-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'daki Regnum Carya Golf&Spa Resort'ta gerçekleştirilecek. Sponsorluk imza töreni THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir ve DP World Tour Turnuva İş Birlikleri Direktörü Mark Casel'in katılımıyla Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası'nda düzenlendi.

PENALTIDA ÇİFT DOKUNUŞ KRİZİ

Atletico Madrid-Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 maçında Julian Alvarez'in iptal edilen penaltısıyla ilgili kararın mevcut kurallara göre doğru olduğu ancak daha sonra IFAB ile birlikte kuralın gözden geçirileceği duyuruldu. UEFA'dan yapılan açıklamada; "Temas minimal olsa da, oyuncu topa vurmadan önce destek ayağıyla temas etti. Mevcut kurala göre, VAR hakemi uyararak golün iptal edilmesi gerektiğini bildirmek zorundaydı. UEFA, FIFA ve IFAB ile görüşmelere başlayarak, çift dokunuşun açıkça kasıtsız olduğu durumlarda kuralın gözden geçirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirecek" ifadeleri kullanıldı.