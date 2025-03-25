Kupada büyük final: Halkbank-F.Bahçe!

A
XA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finalin adı dün belli oldu. Rize'de düzenlenen Dörtlü Final'de Halkbank, İstanbul Gençlik Spor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Halkbank'ta Yoandy Leal Hidalgo 21 sayıyla mücadele ederken Dick Kooy 15 sayı aldı.
Fenerbahçe Medicana da Arkas Spor'u 3-1 yenerek Halkbank'ın rakibi oldu. Sarı-lacivertlilerde Kaan Gürbüz 23 sayılık performans sergiledi. Earvin Ngapeth ise 19 sayı kaydetti.
Büyük final bugün saat 15.00'te oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olacak ekip, önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak
.