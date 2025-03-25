Kupada büyük final: Halkbank-F.Bahçe!

XA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finalin adı dün belli oldu. Rize'de düzenlenen Dörtlü Final'de Halkbank, İstanbul Gençlik Spor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Halkbank'taFenerbahçe Medicana da Arkas Spor'u 3-1 yenerek Halkbank'ın rakibi oldu. Sarı-lacivertlilerdeBüyük final bugün saat 15.00'te oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olacak ekip, önümüzdeki sezon ülkemizi