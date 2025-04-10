Güreşte üç final

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit, Evin Demirhan Yavuz ve Bediha Gün, finale yükseldi. 76 kilo yarı finalinde Avusturyalı Martina Kuenz'i 2-1 yenen Yasemin adını finale yazdırdı. Kariyerinde 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi, finalde Ukraynalı Alpyeyeva ile karşılaşacak. Kadınlar 50 kiloda ise Evin Demirhan, Rumen rakibinin son bölümde sakatlanmasıyla finale çıktı. 59 kiloda Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Alyona Kolesnik'i 3-0 deviren Bediha Gün de finale kaldı.