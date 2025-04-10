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Giriş Tarihi: 10.4.2025

Güreşte üç final

Güreşte üç final
Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit, Evin Demirhan Yavuz ve Bediha Gün, finale yükseldi. 76 kilo yarı finalinde Avusturyalı Martina Kuenz'i 2-1 yenen Yasemin adını finale yazdırdı. Kariyerinde 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi, finalde Ukraynalı Alpyeyeva ile karşılaşacak. Kadınlar 50 kiloda ise Evin Demirhan, Rumen rakibinin son bölümde sakatlanmasıyla finale çıktı. 59 kiloda Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Alyona Kolesnik'i 3-0 deviren Bediha Gün de finale kaldı.
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Güreşte üç final
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