Yat yarışları heyecanı tavan yaptı!

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla organize edilen 6. Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale etabıyla start verecek. Turkuvaz Medya Grubu'nun da sponsorlar arasında yer aldığı organizasyonda sporcuların ilk mücadelesi, 23-25 Nisan'da Çanakkale Zafer Kupası için olacak. 23 Nisan'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı önünden hareket edecek yarışçılar, Çanakkale'ye yelken açacak. Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü'nde düzenlenecek yarışta 25 Nisan günü Kilitbahir'den start alınacak ve Yeni Kordon boyunca yarışacaklar.