Derbi zaferiyle finalde!

Vodafone Sultanlar Ligi yarı finalinde dün derbi heyecanı yaşanırken Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve finale yükseldi. Mücadelenin ilk setini sarıkırmızılılar 25-23 önde bitirirken sarı-lacivertliler 25-20 ile 1-1'i buldu. Üçüncü sete Galatasaray etkili bloklar ve servislerle başladı. 25-16'lık üstünlükle durum 2-1 oldu. F.Bahçe özellikle Fedorovtseva ile vites yükseltirken 25-13 kazanarak 2-2'yi yakaladı ve karar setine gidildi. Bu bölümde de 15-9 F.Bahçe üstünlüğü olunca sarı-lacivertliler final biletini aldı.

PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

Fenerbahçe Medicana, şampiyonluk için finalde VakıfBank ile karşılaşacak. Serinin ilk karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.

YENİ HOCAYLA 2'DE 2 YAPTI

Fenerbahçe Medicana, serinin ilk maçında Galatasaray Daikin'e yenilmeleri sonrası başantrenör Marco Fenoglio ile yolları ayırmıştı. Yeni hocası Marcello Abbondanza ile de 2 karşılaşmayı da kazanarak finale yükselmeyi başardı.