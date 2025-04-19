Dünyanın en modern tesisleri burada

Zeytinburnu Millet Bahçesi yanında yer alan Zeytinburnu Spor Merkezi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleşti. Zeytinburnu'nu sokak sokak bildiğini, gençlik döneminde bu bölgede futbol oynadığını, hakemlik yaptığını dile getiren Bakan Bak,Pek çok tesis yapılıyor. Bu tesislerde ülkenin gençleri spor yapıyor. Zeytinburnu'nda Avrupa'nın ve dünyanın en modern iki büyük tesisi var. Birisi, açılışının geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldığı Basketbol Gelişim Merkezi. Ydiye konuştu.