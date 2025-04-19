Dünyanın en modern tesisleri burada

Zeytinburnu Millet Bahçesi yanında yer alan Zeytinburnu Spor Merkezi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleşti. Zeytinburnu'nu sokak sokak bildiğini, gençlik döneminde bu bölgede futbol oynadığını, hakemlik yaptığını dile getiren Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, sporun içinden gelmesi nedeniyle spora ayrı bir destek veriyor. Dünyanın en modern stadyumları Türkiye'de.
Pek çok tesis yapılıyor. Bu tesislerde ülkenin gençleri spor yapıyor. Zeytinburnu'nda Avrupa'nın ve dünyanın en modern iki büyük tesisi var. Birisi, açılışının geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldığı Basketbol Gelişim Merkezi. Yine Avrupa'nın en önemli buz tesisi olan Buz Adası da Zeytinburnu'nda. Biz büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye istiyoruz"
diye konuştu.