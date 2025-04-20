Geleneği koru, geleceğe sahip çık

7. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolası ve 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı. İki gün boyunca oturumlar, paneller ve stratejik görüşmelerle geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak forumun açılış konuşmasını yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Geleneklerimize sahip çıktıkça ortak geleceğimize de sahip çıktığımızı unutmayalım. Dünya Etnospor Birliği olarak bizler; gelenek, barış, saygı ve dayanışma ilkeleri üzerinde yükselen bir anlayışla bu mirasa sahip çıkıyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleneksel sporlar fiziksel faaliyetlerin ötesinde; aynı zamanda insanın kendisiyle, doğayla ve toplumla kurduğu kadim bağın yeniden inşasıdır" dedi. Rusya'nın geleneksel sporlarını yaşatma konusundaki gayretlerini dile getiren Erdoğan, "Bugün Dünya Etnospor Birliği, 27 üye ülke ve 41 üye federasyonuyla artık büyük bir ailedir. Bu ailenin daha da büyümesi, güçlenmesi ve ses getirmesi için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN'E TEŞEKKÜR

Bu arada Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan forumun gerçekleşmesinde gösterdikleri himaye için ev sahibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Türkiye'de geleneksel sporları güçlü şekilde himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve forum sürecinde emeği geçen Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev'e teşekkür etti.