Antalya-Antalya etabı Dehairs’in

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın startını verdiği Antalya-Antalya etabı ile başladı. 23 ülkeden 160 sporcunun katılımıyla 132 kilometrelik parkurda tamamlanan ilk etabı Alpecin Deceunnick takımından Simon Dehairs, 2 saat 51 dakika 06 saniye ile kazandı. Bugün koşulacak Kemer-Kalkan etabında Turkuaz mayoyu giyecek Dehairs, etap zaferini, "Takımım bana inandı, bu galibiyetle ben de onları hayal kırıklığına uğratmadım. Geçen sene aynı finişte üçüncü olmuştum. Bu turu çok seviyorum. Hava şartları, organizasyon, konaklama ve eşsiz manzarası harika" diye konuştu.