Kemer-Kalkan etabını Del Grosso kazandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) ikinci etabını Alpecin- Deceuninck takımından Hollandalı Tibor Del Grosso kazandı. Kemer-Kalkan etabındaGrosso yarışta 3 saat 58 dakika 40 saniyelik derecesiyle birinci oldu. 21 yaşındaki bisikletçi, kariyerinin ilk etap birinciliğini elde etti. Team Polti Visitmalta takımından İtalyan bisikletçi Giovanni Lonardi ikinci, Tietema Rockets takımından Belçikalı sporcu Lander Loockx üçüncü sırayı aldı. Genel klasman birincisi Tibor Del Grosso, turkuaz mayoyu sırtına geçirdi. En iyi tırmanışçı olarak kırmızı mayoyu bu tur sonunda Bike AID takımından Vinzent Dorn elde etti. Bu klasmanda Spor Toto'nun Türk bisikletçisi Ahmet Örken ise 1 puan geride ikinci sırada bulunuyor.