Haber hattı

Troya Yarı Maratonu nefes kesti

ÇANAKKALE'DE SPX ana sponsorluğunda ve Saucony'nin isim sponsorluğunda ilk kez düzenlenen Saucony Troya Yarı Maratonu, 20 Nisan'da gerçekleşti. Koşucular, Truva Atı önünden başlayan ve Çanakkale sahilini takip eden rotada yarıştılar. Maratona, 7 ülkeden iki binin üzerinde koşu tutkunu katıldı. SPX CEO'su Barış Andırınlı, "Bu tutkuyu tarihin izlerini taşıyan böylesine özel bir rota ile buluşturan organizasyonun parças ı olduğumuz için gurur duyuyoruz'' ifadelerini kullandı.



ABD'de yeni yıldız avı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, ABD'nin Miami şehrinde Türk asıllı futbolcular için seçmeler düzenledi. Ülke futboluna katkı sunmak ve yeni oyuncuların tespiti amacıyla yapılan seçmelere, ABD'nin farklı eyaletlerinden yaklaşık 750 sporcu başvurdu. Son iki günkü seçmelerde, yaş uygunluğu ve teknik değerlendirmeler çerçevesinde 52 oyuncu pratik uygulamalara katıldı. TFF Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Çağrı Kanver'in organizasyonunu gerçekleştirdiği seçmelerde TFF teknik ekibi, sporcuları, teknik ve taktik bilgi ile fiziksel ve motorik özellikler açısından değerlendirdi. Çalışmalar esnasında sporcuların gelişimine yönelik geri bildirimlerde de bulunuldu.



En uzun etap Gonov'un

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. gününde 175.9 kilometrelik Fethiye- Marmaris etabını Astana Takımı'ndan Lev Gonov, 4 saat 22 dakika 44 saniye ile kazandı. 23 takımdan 160 bisikletçi, 175.9 kilometre pedal çevirdi. TUR 2025'in en uzun etabını galip bitiren Gonov, "İyi olduğunu düşündüğümüz taktiğimizi denedim ve kazandım" dedi. Genel klasmanda birinciliğini sürdüren Alpecin-Deceuninck takımından Tibor Del Grosso, turkuaz mayoyu giymeye devam edecek.