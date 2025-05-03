Altıncı etap Lopez’in

60. CUMHURBAŞKANLIĞI Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) altıncı etabını XDS Astana takımından Ekvadorlu sporcu Harold Martin Lopez kazandı. Selçuk (İsabey) ile Selçuk (Meryem Ana) arasındaki etapta bisikletçiler, rüzgârlı bir havada 156 kilometre pedal çevirdi. Yarışı Martin Lopez, 3 saat 32 dakika 55 saniyeyle birinci sırada bitirdi. Etapta XDS Astana takımından Hollandalı bisikletçi Wout Poels ikinci, Uno-X Mobility takımından Norveçli sporcu Johannes Kulset ise üçüncü sırayı aldı. Genel klasmanda Poels liderliğini sürdürürken Spor Toto'nun Türk bisikletçisi Ahmet Örken, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayonun liderliğini bu etapta kaybetti.