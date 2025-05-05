Haber turu

Vakıfbank 4. bitirdi

2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'unda üçüncülük sınavına çıkan VakıfBank, aradığını bulamadı ve turnuvayı dördüncü tamamladı. Turnuvanın ilk maçında geçtiğimiz gün Savino Del Bene Scandicci'ye 3-0 yenilen temsilcimiz, dün Numia Vero Volley Milano karşısına çıktı. İlk seti 25-15, ikinci seti de 25-19 kaybeden VakıfBank, üçüncü seti 25-23 kazanıp umutlandı. Ancak dördüncü sette 25-18 yenilen sarı-siyahlılar alkışlarla veda etti.

YABANCIYA GİTMEDİ!

İstanbul'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde gülen taraf, A. Carraro İmoco Conegliano oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı İtalyan temsilcisi, üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü şampiyonluğunu ilan etti. Savino Del Bene Scandicci karşısında setleri 25-16, 25-21 ve 25-19 kazanan, müsabakadan da 3-0 galip ayrılan İmoco'da oynayan eski VakıfBank'lı İsabelle Haak, 21 sayılık performans sergiledi. İsveçli voleybolcu, kulüp sezonunda oynadığı son 19 turnuvanın 18'inde şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

OSİMHEN İSTİFA ETTİRDİ!

SIVASSPOR kulübünde şok bir yönetici istifası yaşandı ancak sebebi kötü sonuçlar değil… G.Saray'a 4-1 kaybedilen müsabaka sonrası kırmızı-beyazlıların asbaşkanı Mücahit Yıldız, Aslan'ın yıldızı Osimhen ile fotoğraf çektirdi. Rakip futbolcuyla ortaya çıkan bu görüntü, sosyal medyada büyük tepki topladı. Ardından da Sivasspor, "Kulüp değerlerimiz doğrultusunda Başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir" açıklamasında bulundu.

KADINLARDA ŞAMPİYON FOMGET

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Ankara BB FOMGET oldu. Galatasaray Petrol Ofisi'ni 4-2 mağlup eden Başkent ekibi, puanını 70'e yükseltti. Takipçisi Fenerbahçe, ALG Spor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönünce 68 puanda kaldı ve şampiyonluk kupası FOMGET'e gitti. Ligi Beşiktaş üçüncü, G.Saray ise dördüncü sırada tamamladı.