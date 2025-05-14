Haber hattı

G.Saray'ın listesindeki Berke kontrat uzattı

SÜPER Lig'de Avrupa kupaları iddiasını sürdüren Eyüpspor'da iç transferde gelişmeler yaşandı. İstanbul ekibi, kadrosundaki Berke Özer ve Luccas Claro'nun sözleşmelerini 2'şer yıl uzattı. Gösterdiği performansla kariyer sezonunu geçiren milli eldiven, G.Saray'ın kaleci transferinde yerli olarak ilk sırada yer alıyordu. 34 maçta 42 gol yiyen Berke, 12 kez kalesini gole kapattı. Claro ise 36 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Voleybol Milli Takımlarına tam destek

ÇEVRIM içi ilan ve alışveriş sitesi sahibinden. com, Türkiye Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu. The Peninsula İstanbul'daki imza töreninde konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun Avrupa ve dünyada takdir edilen noktaya geldiğinin altını çizdi. Bu başarıda sponsorların önemine vurgu yaparak "Biz tüm paydaşlarımızla örnek bir aile tablosu sergilediğimiz bu güzel günde sizlerle birlikte olduğumuz için mutluyuz. Türk sporuna, voleybol federasyonuna ve değer ortağımız olan sahibinden.com'a bu imzanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

SAMET YÜKSEL

1. Lig'de play-off'un hakemleri açıklandı

TRENDYOL 1. Lig'de yarın başlayacak play-off'ta 1. tur maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Mücadeleler tek maç üzerinden oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran takımlar, yarı finale yükselecek. Bu turdan gelecek ekip ise finalde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak ve Süper Lig'e çıkacak son kulübü belirleyecek. İşte yarınki playoff 1. tur eşleşmelerinin hakemleri: 16.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: A.Buğra Taşkınsoy 20.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor: Yiğit Arslan

Chamberlain sezonu kapattı

SEZONU üçüncü sırada bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş'a kötü haber geldi. Adana Demirspor maçında 11. dakikada sakatlanarak yerini Mustafa Hekimoğlu'na bırakan Alex- Oxlade Chamberlain sezonu kapattı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Alex Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir" denildi. İngiliz oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi. Bu sezon 18 maçta forma giyen orta saha, 1 gol kaydetti.