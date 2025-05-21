Haber hattı

Arda Güler İstanbul'da 3 milyon dolara villa aldı

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İstanbul Beykoz'dan servet değerinde lüks bir villa satın aldı. Daha önce Madrid'den de ev aldığı İspanyal basınına yansıyan yıldız oyuncu, son olarak Acarkent'teki 5 katlı villa için 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) ödedi. 20 yaşındaki genç yetenek, 1000 metrekare olan villası için de 2 milyon dolarlık (77 milyon 720 bin TL) tadilat yaptıracak.

Uzatma süresinde Süper Lig rekoru elinde tutuyor

TRENDYOL Süper Lig, 2024-2025 sezonunda maç başına en fazla "uzatma süresi" eklenen lig oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı raporda, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin en üst düzey liglerindeki ortalama uzatma süreleri verildi. Süper Lig, mücadele başına ortalama 10 dakika 27 saniye ile 2024-25 sezonunda "karşılaşmaları en fazla uzayan lig" listesinin başında yer aldı. İngiltere Premier Lig'in maç başına 9 dakika 46 saniyeyle ikinci sırada olduğu listede Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ortalama 9 dakika 25 saniyelik uzatma süresiyle üçüncü basamağa yerleşti.

ORTALAMA UZATMA SÜRELERİ 1. Süper Lig: 10.27 2. Premier Lig: 09.46 3. Ligue 1: 09.25 4. La Liga: 09.06 5. Portekiz Ligi: 09.04 6. Belçika Pro Lig: 08.48 7. Çekya Ligi: 07.58 8. Bundesliga: 07.53 9. Eredivisie: 07.34 10. Serie A: 07.12



UEFA Avrupa Ligi kupası Bilbao'da sahibini buluyor

UEFA Avrupa Ligi finalinde bugün İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşılaşacak. Şampiyonu belirleyecek karşılaşma, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak. Finalde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada Manchester United ise 2017'de zafere ulaştı. Tottenham (776 milyon 100 bin Euro) ile Manchester United'ın (693 milyon 250 bin Euro) UEFA'ya verilen kadrolarının toplam değeri 1 milyar 469 milyon Euro.



UEFA'dan Macaristan'a İstiklal Marşı cezası

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 23 Mart'ta karşılaştığı rakibi Macaristan'a UEFA'dan ceza geldi. Türkiye'nin rakibini deplasmanda 3-0 yendiği müsabakada Macar taraftarlar, İstiklal Marşı'nı ıslıklamıştı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, bu olay nedeniyle Milli marşlar sırasında rahatsızlığa neden olduğu için Macaristan Futbol Federasyonu'na 10 bin Euro para cezası verdi. Ayrıca bazı ayrımcı hareketler, sahaya madde atılması ve havai fişek yakılması gibi hareketlerin tümüne toplamda 72 bin 500 Euro para cezası ile tribün kapatma cezası kesildi. Tribün kapatma cezasının iki yıllık gözlem süresince ertelendiği, benzer bir olay gerçekleşmesi durumunda yürürlüğe konacağı ifade edildi.



