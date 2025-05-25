Gebze Ultra Trail nefesleri kesti

YÜZLERCE SPORCU KATILDI

Başkan Büyügöz yaptığı açıklamada" Bu gün coğrafyamızın en güzel parçalarından biri olan Denizli Göleti'nin etrafındayız. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Ultra Trail yarışmasına yüzlerce sporcumuz katılarak bizleri onurlandırdı. Ben bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim Gebze Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan heyecanımız oldukça yüksek. Gebze Belediyesi olarak spor çeşitliliğine önem veriyor ve destek veriyoruz. Ben bir kez daha bura katılan ve organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan sporcularımıza teşekkür ediyor iyi ki varsınız diyorum" ifadelerini kullandı.