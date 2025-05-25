Gebze Ultra Trail nefesleri kesti

Gebze Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ultra Trail Yarışı, Denizli Göleti çevresinde gerçekleştirildi.
Doğa ile sporu buluşturan Ultra Trail Yarışı'na katılım yoğun olurken, sporcular da dereceye girmek için zorlu etaplarda ter döktü.
YARIŞI BAŞKAN BÜYÜKGÖZ BAŞLATTI
3 kategoride toplam 400 sporcunun ter döktüğü yarışın startını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz verdi. Başkan Büyükgöz, star önceki yaptığı konuşmada spora ve sağlıklı yaşama verdikleri önemi vurgularmen, bu tür organizasyonlarla Gebze'nin doğa sporlarında da adını duyuracağını ifade etti.
YÜZLERCE SPORCU KATILDI
Başkan Büyügöz yaptığı açıklamada" Bu gün coğrafyamızın en güzel parçalarından biri olan Denizli Göleti'nin etrafındayız. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Ultra Trail yarışmasına yüzlerce sporcumuz katılarak bizleri onurlandırdı. Ben bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim Gebze Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan heyecanımız oldukça yüksek. Gebze Belediyesi olarak spor çeşitliliğine önem veriyor ve destek veriyoruz. Ben bir kez daha bura katılan ve organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan sporcularımıza teşekkür ediyor iyi ki varsınız diyorum" ifadelerini kullandı.
KİMLER DERECEYE GİRDİ?
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Ultra Trail Yarışı, renkli görüntülerle hafızalara kazandı. 10 K Ressam Osman Hamdi Bey Koşusu Erkelerde birinci Mustafa Araç, ikinci Adem Durmuş, üçüncü Cenk Algın; Kadınlarda birinci Aliye Rabia Sönmez, ikinci Dilara Baytaroğlu, üçüncü Ayşe Demir oldu. 27 K Çoban Mustafa Paşa Koşusu Erkelerde birinci Orhan Yaşar, ikinci Mehmet Zahir Kül, üçüncü Yiğit Bal; Kadınlarda birinci Songül Albayrak, ikinci Nurhan Cengiz, üçüncü Luıbov Özkalgay oldu. 51 K Fatih Sultan Mehmet Han Koşusu Erkelerde birinci Malik Kaan Çadıroğlu, ikinci Hakan Turan, üçüncü Wei Shi, Kadınlarda birinci Rezeda Galyamova, ikinci Hatice Çetinkaya, üçüncü Seven Aydos oldu. Yarışmacılar, organizasyonun her yıl daha da gelişerek geleneksel hale gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.