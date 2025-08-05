Haber turu

Bengisu Avcı'dan bir ilk daha

ULTRA maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabında Tsugaru Kanalı'nı yaklaşık 15 saat sonunda geçti. Avcı, Okyanus Yedilisini tamamlayan ilk Türk oldu. Adını tarihe yazdıran milli sporcu, Türk bayrığıyla zafer pozu verdi. Bengisu Avcı, "Gelecek neden bir risk olsun ki?" mottosuyla yüzerek, bu tarihi yolculuğunu sadece sportif bir hedef olarak değil, aynı zamanda iklim değişikliğine dikkat çekmek için de gerçekleştirdi. 29 yaşındaki rekortmen, geride kalan süreçte birçok ünvanın da sahibi olurken, Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk, Molokai'yi geçen en hızlı Avrupalı kadın, Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın, Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk, Kuzey Kanalı ve Manş'ı en hızlı geçen Türk kadın olma başarılarını gösterdi. Milli sporcunun, aynı zamanda sıfır derecelik suda yapılan Buz Dünya Şampiyonası'nda dünya rekorları ve şampiyonlukları da bulunuyor.



Atletizmde madalya yağmuru

TÜRK atletler Kazakistan'da Qosanov Memorial yarışmasında 10 madalya alarak göğsümüzü kabarttı… Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu kapsamında düzenlenen bronz kategorideki organizasyon, Almatı kentinde gerçekleştirildi. Kadınlar 200 metrede Elif Polat, erkekler 110 metre engellide Mikdat Sevler, kadınlar cirit atmada Esra Türkmen, kadınlar disk atmada Özlem Becerek, erkekler disk atmada Ömer Şahin, 4x100 metre kadın bayrak takımı ve 4x100 metre erkek bayrak takımı toplamda 7 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.



TBF, Biberovic'te ısrar ediyor

TÜRKIYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tarık Biberovic hakkında açıklamalarda bulundu. "Tarık'ın genç yaşta Bosna Milli takımında oynamasından dolayı bazı FIBA regülasyonlarına takıldık" diyerek konuyu özetleyen Türkoğlu, Bizim Tarık'ı geç keşfetmiş olmamızdan dolayı bu seneye yetişmedi. Tarık konusundaki girişimlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.