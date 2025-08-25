Dünyaya yüzme dersi verdik!

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda dün iki altın madalya birden aldık. Romanya'nın Otopeni kasabasındaki organizasyonda 17 yaşındaki Kuzey Tunçelli, Türkiye'yi 1500m serbest stil finalinde temsil etti. Başarılı bir performans sergileyen F.Bahçe'nin sporcusu Kuzey, 14 dakika 48.81 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Kuzey böylece 800 metrede olduğu gibi 1500 metrede de dünya gençler şampiyonluğuna ulaştı.

50 metre kurbağalamada da Galatasaray'ın milli sporcusu Nusrat Allahverdi, 26.98 saniyelik süresiyle Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna taktı. Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde 1 dakika 58.21 saniyeyle bronz madalya aldı. Türkiye, şampiyonayı 4 madalyayla (3 altın, 1 bronz) tamamladı.