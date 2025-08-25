İstanbul’da kıtalar birleşti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Kanlıca İskelesi'nden başlayan mücadele, Kuruçeşme'de sona erdi.İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, organizasyonu yerinde takip etti. Erkekler genel klasmanında. Gökhan Yiğitoğlu, 56.50 ile ikinci, Mehmet Çağlar 58.18 ile üçüncü sırayı aldı.Eylül Nisa Ayçetin 60.01.13 ile ikinci, Hilal Zeyneb Saraç da 60.02.21 ile yarışı üçüncü bitirdi.