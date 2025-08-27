Zeynep Sönmez’den büyük başarı

Milli tenisçi
Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta tarih yazdı. New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasına dünya sıralamasının 81. basamağından katılan Sönmez, ilk turda ev sahibi ülkeden Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.
23 yaşındaki sporcu, Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşı karşıya gelecek. ABD Açık'ta 2. tura yükselerek Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya imza atan Zeynep, bir sonraki maçında galip gelmesi halinde bu turnuvada 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi ünvanını elde edecek.
Daha önce de Fransa Açık'ta 3. tura çıkma başarısı göstermişti.