Toprak tarih yazdı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'da ayağında Toprak Razgatlıoğlu rüzgâr gibi esti. Redbull sporcusu, superpole yarışında ilk turda ele geçirdiği liderliği yarışın sonuna kadar sürdürdü. Fransa'da 2'de 2 yapan Toprak, üst üste 11. galibiyetini kazanırken,Toprak, genel klasmandaki puanını 444'e yükseltip en yakın rakibi Bulega ile arasındaki farkı 34'e çıkararak liderliğini sağlama aldı. Milli motosikletçi Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki son yarışını ikinci bitirdi.