Toprak tarih yazdı

Giriş Tarihi: 8.9.2025

Fransa’da 2’de 2 yapan milli motosikletçi üst üste 11. zaferini aldı, 3 ayrı pistte çift galibiyet yaşayan ilk pilot oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'da ayağında Toprak Razgatlıoğlu rüzgâr gibi esti. Redbull sporcusu, superpole yarışında ilk turda ele geçirdiği liderliği yarışın sonuna kadar sürdürdü. Fransa'da 2'de 2 yapan Toprak, üst üste 11. galibiyetini kazanırken, Most (10), Donnington Park (12) ve Magny-Cours (11) olmak üzere 3 pistte de çift haneli galibiyete ulaşan ilk pilot ünvanını aldı. Toprak, genel klasmandaki puanını 444'e yükseltip en yakın rakibi Bulega ile arasındaki farkı 34'e çıkararak liderliğini sağlama aldı. Milli motosikletçi Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki son yarışını ikinci bitirdi.
