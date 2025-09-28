Zeynep’ten tarihi başarı

Teniste ülkemizi temsil eden Zeynep Sönmez, kendisi adına tarihi bir zafer elde etti. Çin Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu, dünya 12 numarası olan Danimarkalı Clara Tauson'ı 2-1 yendi. Başkent Pekin'deki turnuvanın ikinci turunda rakibini 6-4, 2-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup edenZeynep'in sıradaki rakibi Rus tenisçi Anastasia Potapova oldu.