Kaçkar Dağları’nda efsane organizasyon

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Rize Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen, dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı "Kaçkar by UTMB"
gerçekleştirildi. Organizasyon dünyanın dört bir yanından gelen 1289 sporcuyu buluşturdu. Yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkan Bak verirken 50 K parkurunda kadınlarda Jasmin Nunige (05:21:52), erkeklerde Cole Campbell (04:29:19) zafere ulaştı.
20 K parkurunun galipleri ise kadınlarda Beyza Güzel (02:28:25), erkeklerde Mestan Turgan (01:59:20) oldu. UTMB Dünya Serisi, 5 kıtada 43 ülkede düzenleniyor.