Kaçkar Dağları’nda efsane organizasyon

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Rize Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen, dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağıgerçekleştirildi. Organizasyon dünyanın dört bir yanından gelen 1289 sporcuyu buluşturdu. Yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkan Bak verirken20 K parkurunun galipleri ise kadınlarda Beyza Güzel (02:28:25), erkeklerde Mestan Turgan (01:59:20) oldu. UTMB Dünya Serisi, 5 kıtada 43 ülkede düzenleniyor.