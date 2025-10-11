‘Dünyanın bir ucunda mutluluktan ağladım’

Konya'da yaşayan paralimpik sporcu Abdullah Ilgaz, geçen hafta düzenlenen New Delhi 2025 Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda yüksek atlama T47 kategorisinde 2.08'lik atlayışıyla Avrupa rekoru kırarak Dünya ikincisi oldu. Büyük sevinç yaşayan Ilgaz, "Dünyanın bir ucunda, ülkemden kilometrelerce uzakta, mutluluktan ağladığım bir gündü" dedi. Ankara'da doğup büyüyen Abdullah Ilgaz, doğuştan sol kolu engelli olarak dünyaya geldi. Çocukken utandığı için engelli kolunu saklamak için mücadele veren başarılı sporcumuz daha sonra bu engelle yaşamaya alıştı. Üniversite yıllarında yüksek atlama branşına merak saran milli sporcumuz, "Gerçeklerimin hayallerimden daha güzel olması için elimden geleni yapıyorum. Sabah akşam demeden çalıştığım, zor zamanlarda sabrettiğim günler bana çok güzel bir şey nasip etti. Boynumdaki madalya, ömrüm boyunca taşıyacağım bu ünvan ve Avrupa rekoru. Rüya gibi ama gerçek. Bunu başardım" ifadelerini kullandı.