Cumhurbaşkanlığı Kupası nefes kesti

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası nefesleri kesti. 396 sporcu, 28 ayrı kategoride ter döktü. Finale kalmayı başaran sporcular, görkemli bir törenle ödüllerine kavuştu.Ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, 'Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılıdır.' Himayelerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.