Tarih yazdık

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 53 kiloda tatamiye çıkan Merve Dinçel Kavurat, finalde Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı. Kavurat, böylece üst üste iki dünya şampiyonasında da zirveye çıkma başarısını gösterdi. Kadın takımımız organizasyonu şampiyon olarak tamamlarken toplamda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronzla Türkiye, tarihindeki en yüksek madalya sayısını da egale etti. Milli sporcularımız, kadınlarde 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz; erkeklerde ise 1 gümüş madalya kazandı.



ZEYNEP SÖNMEZ İKİNCİ TURDA

WTA 250 seviyesindeki bir turnuvada ilk kez 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hindistan'da düzenlenen Chennai Açık'ta tek kadınlarda ikinci tura adını yazdırdı. 1. turda Tatiana Prozorova'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenen Sönmez, bugün Taylandlı Lanlana Tararudee ile karşılaşacak.