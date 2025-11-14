Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Muhteşem Sultanlar
Giriş Tarihi: 14.11.2025

İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalya kazanan Voleybol Milli Takımı, üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımımız üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Gruptaki 4 maçı da rakiplerine set vermeden namağlup şekilde kazanan Sultanlar, finalde de Azerbaycan'ı aynı skorla geçerek altın madalya kazandı. Setler 25-14, 25-20 ve 25-18 bitti. 2023 yılında ABD'de düzenlenen Milletler Ligi'nde Dünya şampiyonu olarak tarih yazan Millilerimiz, 2 kez de Avrupa ikincisi ünvanını aldı. Öte yandan erkekler ise finalde İran'a 3-1 yenilerek gümüş madalya kazandı.

EFELER İKİNCİ OLDU, GÜMÜŞ MADALYA ALDI
Günün bir diğer maçında Erkek Milli Voleybol Takımımız, finalde İran ile karşılaştı. Grupta yaptığı 5 maçın dördünü kazanan Ay-Yıldızlılar, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde İran'a 3-1 yenildi. Müsabakada ilk seti 25-20 ve ikinci seti de aynı skorla kaybeden milliler, üçüncü seti 25-17 kazanmasına rağmen dördüncü seti 25-17 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

