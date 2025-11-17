Ayşe Begüm’den gümüş madalya

Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız, birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen organizasyonda Ayşe Begüm Onbaşı, 2021'de dünya şampiyonluğuna ulaştığı tek kadınlar kategorisinde 20.000 puanla bu kez Avrupa 2'ncisi oldu.
Çiftler finalinde de yarışan Ayşe Begüm, Can Derviş ile beraber 19.350 puan toplayarak bronz madalya elde etti.
Trio finalinde ülkemizi temsil eden Ömür Günay, Okay Arsan ve Göktürk Balcı ise 18.450 puanla organizasyonu 7. bitirdi.