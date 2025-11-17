Ayşe Begüm’den gümüş madalya

Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız, birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen organizasyondaÇiftler finalinde de yarışanTrio finalinde ülkemizi temsil eden Ömür Günay, Okay Arsan ve Göktürk Balcı ise 18.450 puanla organizasyonu 7. bitirdi.