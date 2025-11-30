Rekorlar, zaferler, efsaneler... Kalbimiz birlikte attı...

Türkiye her alanda olduğu gibi sporda da son 40 yılda büyük başarılara ve unutulmaz anılara tanıklık etti. Bu coşku dolu dönemde, olimpiyat, dünya ve Avrupa sahnelerinde sporun her dalında yeteneklerini sergileyen takımlarımız ve sporcularımız ülkemizi onurlarıyla temsil ettiler. En büyük şampiyonalarda Ay-Yıldızlı bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırdılar. Altyapıya yapılan yatırımlar ve ülke geneline yayılan önemli projelerleTürk sporu çağ atladı. Millilerimiz sadece ulusal arenada değil, uluslararası sahalarda da büyük çıkışlar yaparakSABAH'ın özel haberleri ve unutulmaz fotoğraflarıyla sayfalarına taşıyıp tanıklık ettiği tarihi zaferlerin hikâyelerini gelin birlikte yine SABAH farkıyla yeniden hatırlayalım.Bulgaristan'dan film senaryolarını aratmayan bir operasyonla Türkiye'ye, vatan topraklarına gelen Naim Süleymanoğlu sadece halterleri değil, dünyayı da ayağa kaldırdı. Sırasıyla 1988 Seul, 1992 Barselona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.. Ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlasını (190 kilo) kaldırarak "Dünyanın en iyi haltercisi" ödülünü kazanan 'Cep Herkülü', bunu dünyada başaran tek sporcu oldu. Naim, kariyeri boyunca toplam 46 dünya rekoru kırdı. Halterdeki diğer gururumuzalarak efsaneyi takip etti.Hamza Yerlikaya henüz 17 yaşındayken 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda grekoromen stil 82 kiloda minderde boy gösterdi. Üstün performansıyla efsene rakiplerini dize getirip altın madalya kazandı. 2000 Sydney Olimpiyatları'nda yine grekoromen stil 85 kiloda kürsünün en üst basamağına çıkanlakaplı sporcumuz olimpiyatlarda üst üste iki kez altın madalya alıp Türkiye'nin göğsünü kabarttı.Tarih yaprakları 17 Mayıs 2000'i gösterdiğinde finaldeki rakip o dönem Avrupa'yı kasıp kavuran Arsenal idi. Fatih Terim kumandasındaki Aslanlar, normal süresi ve uzatma ları 0-0 biten maçta rakibini penaltılarla 4-1 yenerek UEFA Kupası'nın sahibi oldu ve Türk futbol tarihinin en büyük başarısına imza attı. G.Saray ardından R.Madrid'i de yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.2001'de İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımımız coşkulu oyununu finalle süsledi. Ay-yıldızlılar, finalde ise Yugoslavya'ya yenildi ancak tarihinde ilk kez Avrupa 2.'si oldu. Eylül 2025'te bir kez daha final oynayan 12 Dev Adam, Almanya'ya diş geçiremezken ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.2002'de Japonya ve Güney Kore'de yapılan Dünya Kupası Finalleri'ne Türkiye, 48 yıl aradan sonra ilk kez katıldı. A Milli Takımımız yarı finalde Brezilya'ya 1-0 yenildi. Üçüncülük maçında ise Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek Dünya üçüncüsü oldu.2008 yılında Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye tarih yine yazdı. Rakiplerini tek tek deviren çeyrek finalde penaltı atışları sonucu Hırvatistan'ı 3-1 devirip yarı finale yükseldi. Final için Almanya ile karşılaşan A Milliler, maçın son dakikalarında yediği golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Finalde Almanya'yı 1-0 yenen İspanya'nın 44 yıl aradan sonra şampiyon olduğu turnuvayı Türkiye 3. sırada tamamladı.21 Mayıs 2017'de finalde Olimpiakos'u 80-64 yenen F.Bahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğu kazanan ilk Türk takımı oldu. Sarı-lacivertliler, 2025'te ise Abu Dabi'de ikinci zaferine ulaştı. 2021'deki finalde Barcelonayı'yı 86-81 deviren Anadolu Efes de şampiyon olan ikinci Türk takımı unvanını elde etti. 2022'de üst üste ikinci kez aynı sevinci yaşadı.2016 Rio Olimpiyatları'nda serbest stilde yarışan Taha Akgül, altın madalya kazandı. Akgül, kariyeri boyunca 2014, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonu unvanını elde etti. Rekortmen güreşçimiz, 2012 Belgrad'dan başlayarak 10 kez de Avrupa şampiyonu oldu.Adem Asil, 2022'de Liverpool'da düzenlenen Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandı. 2023'te Antalya'da organize edilen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ise bireysel ve genel toplamda halka aletinde çifte altın madalya elde edip tarih yazdı.