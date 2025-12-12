Haber turu

Konyaspor, Ndao'nun sözleşmesini feshetti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolculardan olan Konyasporlu Alassane Ndao için flaş bir karar alındı. Yeşil-beyazlı kulüp, Senegalli oyuncunun sözleşmesini feshetti. Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'dan 12 ay ceza alan Alassane Ndao için savcılık soruşturmasında tutuklama kararı verilmişti. Bahisten ceza alan tek yabancı futbolcu olan 28 yaşındaki isim bu sezon 11 maçta 2 gol, 2 asist kaydetti. Ndao, Türkiye'de Karagümrük, Antalya ve İstanbulspor formalarını da giymişti.



Galatasaray ve F.Bahçe dünyada ilk 30'da!

IFFHS, 1 Aralık 2024-30 Kasım 2025 tarihleri arasındaki 'Kulüpler Dünya Sıralaması'nı güncelledi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Türkiye'den ilk 30'a giren takımlar oldu. 585 puanla PSG'nin zirvede yer aldığı listede, R.Madrid 534 puanla ikinci, Chelsea ise 483 puanla üçüncü oldu. 250 puana sahip Cimbom 27. sırada bulunurken, 5 basamak atlayan Kanarya, 247 puanla 28.'liğe yükseldi. Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Samsunspor ise 36 sıra atladı ve 142'nci oldu.



ANADOLU EFES galibiyete hasret

Anadolu Efes, EuroLeague'in 15. haftasında deplasmanda İspanya ekibi Valencia Basket'e 94-82 yenildi. Roig Arena'daki karşılaşmada periyotlar 22-20, 23-19, 26-20 ve 23-23 sona erdi. Temsilcimizde Jordan Loyd ve Isaia Cordinier'nin 18'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Lacivert-beyazlılar art arda 3 ve sezonun 10. yenilgisini yaşadı.



BERKE TARİHE GEÇTİ

FRANSIZ ekibi Lille forması giyen milli eldiven, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Young Boys'a 1-0 yenildikleri maçta yine penaltı kurtardı. 25 yaşındaki file bekçisi 35. dakikada Virginius'un penaltısına geçit vermedi. Daha önce Roma karşısında 3 kez üst üste penaltıda gole izin vermeyen Berke, PAOK müsabakasında da beyaz noktadan rakiplerine gol şansı tanımamıştı. Milli kalecimiz, Young Boys'a da penaltıda geçit vermeyerek bir Avrupa Ligi sezonunda üç penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.