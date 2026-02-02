Fenerbahçe’den çifte derbi zaferi

F.Bahçe dün hem filede hem de potada Galatasaray'ı mağlup ederek çifte derbi zaferi yaşadı. Sultanlar Ligi'nde zirveye oynayan sarı-lacivertli takım, ezeli rakibi Galatasaray Daikin'i 3-0'lık skorla yendi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan maçı 25-19, 25-13 ve 25-23'lük setlerle kazanan F.Bahçe, üst üste 3'üncü, bu sezon ise 16'ıncı galibiyetini elde etti.
Puanını 50 yapan Kanarya, lider VakıfBank'ın (53) ardından ikinci sırada yer aldı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de Fenerbahçe, Galatasaray Çağdaş Faktoring'e karşı ikinci yarıdaki etkili oyunuyla parkeden 75-70 galip ayrıldı
ve ligde 16'da 16 yaparak liderliğini sürdürdü. 13 sayı atan Olcay, Kanarya'nın en skoreri oldu.