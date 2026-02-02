Haber hattı

Liverpool'dan Sallai'ye kanca

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Liverpool, sağ bek transferi için Sunderland forması giyen Lutsharel Geertruida ile ilgileniyor. Sunderland'ın olumsuz cevap vermesi ihtimalini göz önünde bulunduran Kırmızılılar'ın, Galatasaray'ın başarılı sağ beki Roland Sallai'yi listesinde bulundurduğu belirtildi. İngiltere'de yarın sona erecek olan ara transfer dönemi öncesi Liverpool, sürpriz bir şekilde sarı-kırmızılı kulübün kapasını çalabilir. Sallai'nin, G.Saray ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Boudaoui için 15 milyon Euro

ORTA sahaya takviye yapmayı planlayan G.Saray'ın, Nice forması giyen Hicham Boudaoui için harekete geçtiği öne sürüldü. Foot Mercato, haberinde Cimbom'un 26 yaşındaki Cezayirli futbolcuya karşılık satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğunu yazdı. Teklifin 15 milyon Euro'luk bir paketi içerdiği, iki takım arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

İcardi'nin ismi Juve ile anıldı

SARI-KIRMIZILI ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus'un kadrosuna golcü takviyesi istediği ancak Tottenham'da kiralık olarak forma giyen eski oyuncusu Randal Kolo Muani için yaptığı girişimden sonuç alamadığı belirtildi. Bu gelişmesi sonrası İtalyan kulübünün, Mauro İcardi'ye yöneldiği kaydedildi. Juventus Futbol Direktörü Chiellini ise konuyla ilgili "Bu sadece fikirdi, transfer gerçekleşmeyecek" açıklamasını yaptı.

Gençlerbirliği Antep'ı devirdi

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Başkent ekibi, Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 10. dakikasında öne geçti. Metehan'ın şutunda Tayyip topu uzaklaştırmak istedi ama başarılı olamadı. Son olarak Thalisson dokunuşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 63. dakikada Rodrigues'in gelişine şutunu kaleci Zafer çeldi, dönen topu Maxim, Bayo'ya bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda skora denge geldi: 1-1. 77. dakikada Metehan Mimaroğlu, ceza sahasının solundan yaptığı vuruşla karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-1. Gençlerbirliği 1 maç aradan sonra kazanırken, Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti 7 müsabakaya çıktı.