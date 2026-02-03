Haber hattı

Gazze'li ampute futbolcular Guardiola'ya teşekkür etti

Gazze Şeridi'nde katil İsrail'in iki yıl süren saldırılarında uzuvlarını kaybeden sporculardan oluşan İrade Ampute Futbol Takımı, Filistin'e destek veren Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya teşekkür etti. Oyuncular, kaydettikleri videoyla Guardiola'yı takımın onursal antrenörü olarak kabul etti. Takımdan bir ampute futbolcu, "Dünyaca ünlü teknik direktör Pep'e insani duruşu için yürekten teşekkür ederiz. Özellikle Gazze genel olarak da Filistin halkının yanında duruşu için de teşekkür ederiz" dedi. İspanyol hocanın, Filistin kefiyesiyle fotoğrafını taşıyan ampute futbolcular, Gazze'de yıkıntılar arasında futbol oynadıkları görüntüleri paylaştı.

Tayfun Korkut'un oğlundan Bilbao'da tarihe geçen imza

TAYFUN Korkut'un oğlu 19 yaşındaki Efe Korkut, Athletic Bilbao'ya transfer oldu. İspanyol ekibi, Bask bölgesi doğumlu genç orta sahayı kadrosuna katarak tarihinde ilk kez bir Türk oyuncuyu transfer etmiş oldu. Efe Korkut yeni kulübüyle 1.5+2 yıllık sözleşme imzaladı. Bilbao, bu transfer için Efe'nin bir önceki kulübü Stuttgart'a 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş'ın eski kaptanı Tayfun Korkut, futbolculuk kariyerinde İspanya'da Real Sociedad ve Espanyol formalarını giymişti. 51 yaşındaki futbol adamı, Almanya'da ise Stuttgart ve Hertha Berlin'de teknik direktörlük yapmıştı.

Londra'ya doktor gitti Mateta transferi iptal oldu

MİLAN, uzun süredir peşinden koştuğu Philippe Mateta'nın transferini rafa kaldırdı. Fransız golcü için İngiliz kulübü Crystal Palace ile her konuda anlaşan İtalyan ekibi, 28 yaşındaki yıldızın dizinin sağlık durumundan tam olarak emin olamadı ve ek kontroller yapılması için dün sabah Londra'ya bir doktor gönderdi. Milan, yapılan detaylı kontrollerin ardından dizindeki komplikasyonlar nedeniyle Mateta transferinden vazgeçti. Bu sezon 34 resmi maçta 10 gol, 2 asist üreten tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro civarında. Bu arada İtalyan temsilcisi, G.Saraylı İcardi'yi de istemişti.

Aslan'ın rakibi Juve'de Kenan Yıldız paniği var!

GALATASARAY'IN Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turundaki rakibi Juventus'ta Kenan Yıldız endişesi yaşanıyor. Milli futbolcu, önceki akşam Parma ile oynanan maçta sakatlanmış ve ikinci yarıda yerini Miretti'ye bırakmıştı. Teknik direktör Spalletti, "İlk yarıda bana ağrısı olduğunu söyledi ama devre arasına kadar dayanabileceğini belirtti. Biz de ona güvendik. Şu anda yürürken bile biraz ağrısı var. İtalya Kupası'nda Atalanta ile oynanacak maçta forma giymesi zor. İnşallah tedavi süreci uzun sürmez" dedi.