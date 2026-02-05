Voleybolda Türk fırtınası

Voleybolda Avrupa'da ülkemizi temsil eden 5 takım da dün oynadığı maçları kazandı. CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'ndaPolonya'nın PGE Budowlani takımını 3-0 yendi ve lider olarak çeyrek finale yükseldi. A Grubu'nda daİtalyan takımı Savino Del Bene'yi 2-0 geriden gelip 3-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılar 6'da 6 ile adını çeyrek finale yazdırdı.ise İtalya'da Vero Volley Milano'yu 3-2'lik skorla devirip lider olarak çeyrek finali kaptı.da D Grubu'nda Alman Dresdner'i 3-0'la geçerek playoff oynamaya hak kazandı.CEV Kupası'nda Alman Allianz MTV'yi 32 yenerek çeyrek finale çıktı.