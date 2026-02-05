Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Voleybolda Türk fırtınası
Giriş Tarihi: 5.02.2026

Voleybolda Avrupa'da ülkemizi temsil eden 5 takım da dün oynadığı maçları kazandı. CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, Polonya'nın PGE Budowlani takımını 3-0 yendi ve lider olarak çeyrek finale yükseldi. A Grubu'nda da VakıfBank, İtalyan takımı Savino Del Bene'yi 2-0 geriden gelip 3-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılar 6'da 6 ile adını çeyrek finale yazdırdı. Eczacıbaşı Dynavit ise İtalya'da Vero Volley Milano'yu 3-2'lik skorla devirip lider olarak çeyrek finali kaptı. Zeren Spor da D Grubu'nda Alman Dresdner'i 3-0'la geçerek playoff oynamaya hak kazandı. Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda Alman Allianz MTV'yi 32 yenerek çeyrek finale çıktı.

