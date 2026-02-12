Şampiyon Toprak’ın hayatı belgesel oldu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun hayatını konu alan belgeselin gösterimi bir etkinlikle gerçekleştirildi. Tarihi başarılarla ülkemizi gururlandıran milli motosikletçi Razgatlıoğlu'nun, MotoGP'ye uzanan kariyer yolculuğunu konu alanTRT ve Red Bull iş birliğiyle bugün izleyiciyle buluşuyor. Razgatlıoğlu "Çok mutluyum. Herkesin çok değer vererek hazırladığı bir belgesel oldu.İlk yıl benim için biraz zor geçecekdedi.