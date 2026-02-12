Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Şampiyon Toprak’ın hayatı belgesel oldu
Giriş Tarihi: 12.02.2026

Şampiyon Toprak’ın hayatı belgesel oldu

Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun hayatını konu alan belgeselin gösterimi bir etkinlikle gerçekleştirildi. Tarihi başarılarla ülkemizi gururlandıran milli motosikletçi Razgatlıoğlu'nun, MotoGP'ye uzanan kariyer yolculuğunu konu alan 'El Turco: Toprak Razgatlıoğlu' belgeseli, TRT ve Red Bull iş birliğiyle bugün izleyiciyle buluşuyor. Razgatlıoğlu "Çok mutluyum. Herkesin çok değer vererek hazırladığı bir belgesel oldu. MotoGP'de sadece yarışmak değil, başarılı bir şekilde hatırlanmak istiyorum. İlk yıl benim için biraz zor geçecek" dedi.

