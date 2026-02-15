Fatih Terim: her şeye hazırlıklı olun!

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsanelerinden Fatih Terim, dün sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. İmparotor, "Ben bu oyunun, futbolun içinde sahada oldum, kulübede oldum. Kriz anında oldum, zaferi de gördüm, yenilgiyi de yaşadım. Buradaki mottom yeni nesile pusula olmak. Geleceğe de bir miras bırakmak... Bazen hatırlatmak gerekiyor, unutuluyor. Burada da birçok şeyi hatırlatacağım bazı kimselere. Her şeye hazırlıklı olun" ifadelerini kullandı. Bu sözler herkesi meraklandırırken Terim'in, yeni bir YouTube kanalı açacağı kaydedildi.

SAMSUN'DA REİS'İN YERİNE THORSTEN FINK GELDİ

Teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayıran Samsunspor, yine bir Alman hoca olan Thorsten Fink'i takımın başına getirdi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik direktör ile prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Thorsten Fink yarın (bugün) Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır" ifadesine yer verildi. Fink, son alarak Belçika ekibi Genk'te görev yapmıştı. Basel'i de çalıştıran ve burada 2 şampiyonluk yaşayan tecrübeli hoca, 2025'te Genk'ten ayrılmıştı.

KARTAL, BURSA'DA UÇTU POTADA 4'TE 4 YAPTI!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 88-61 yendi. Siyah-beyazlılar, 4'te 4 yaparken, ev sahibi takım ise peş peşe 5. yenilgisini aldı. Kartal'da Yiğit Arslan 15 sayıyla en skorer isim oldu. Matt Thomas 14, İsmail Kamagate 13, Berk Uğurlu 11, Devon Dotson da 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Diğer sonuçlar: Onvo Büyükçekmece Basketbol- TOFAŞ: 81-91, Safiport Erokspor-Bahçeşehir Koleji: 60-72. Kadınlar Basketbol Süper Ligi: OGM Ormanspor-Nesibe Aydın: 69-94, Dardanel Çanakkale-BOTAŞ: 66-91.