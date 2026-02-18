Sınırları zorladı trenin üstüne indi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Dünyaca ünlü gösteri pilotu ve Red Bull sporcusu Dario Costa, Train Landing projesiyle Afyonkarahisar'da havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Costa, saatte 120 km hızla ilerleyen hareketli kargo trenine bir dakikadan kısa sürede iniş yapıp aynı noktadan yeniden havalanarak eşsiz manevrayı başarıyla tamamladı.Costa bu anları, "Benim için eşsiz bir deneyim oldu. Sınırları bir kez daha yeniden tanımladık" ifadeleriyle değerlendirdi.