Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Sınırları zorladı trenin üstüne indi
Giriş Tarihi: 18.02.2026

Sınırları zorladı trenin üstüne indi

Gösteri pilotu Dario Costa, saatte 120 km hızla ilerleyen hareketli kargo trenine bir dakikadan kısa sürede iniş yapıp aynı noktadan yeniden havalandı

SPOR SERVİSİ
Sınırları zorladı trenin üstüne indi
  • ABONE OL
Dünyaca ünlü gösteri pilotu ve Red Bull sporcusu Dario Costa, Train Landing projesiyle Afyonkarahisar'da havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Costa, saatte 120 km hızla ilerleyen hareketli kargo trenine bir dakikadan kısa sürede iniş yapıp aynı noktadan yeniden havalanarak eşsiz manevrayı başarıyla tamamladı. Şiddetli türbülans ve değişken hava akımları altında kör iniş sırasında uçak, trenle senkronizasyon sağlamak için neredeyse durma noktasına yakın bir hız olan 87 km/s'ye kadar yavaşladı. Costa bu anları, "Benim için eşsiz bir deneyim oldu. Sınırları bir kez daha yeniden tanımladık" ifadeleriyle değerlendirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınırları zorladı trenin üstüne indi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz