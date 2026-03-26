Şampiyon Vakıfbank

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Ankara'da oynanan mücadelede tribünler tamamen doluydu. Sarı-siyahlılar ilk seti 25-19 kazanırken ikinci seti 25-21 alan Eczacıbaşı durumu 1-1'e getirdi. Cansu'nun servis turuyla üçüncü sete iyi başlayan VakıfBank, Boskovic ve Zehra'nın katkısıyla 25-20 galip gelerek dördüncü sete geçti.

24 SAYI, %87 HÜCUM VERIMLILIĞI

Karşılıklı sayılarla başlayan bu bölümde Markova-Boskovic ikilisiyle skor üreten başantrenör Giovanni Guidetti'nin ekibi, 25-20 kazanarak 3-1 ile kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın En Değerli Oyuncusu (MVP), Vakıf- Bank adına 24 sayı üreten, 3 blok ve %87 hücum verimliliğiyle oynayan Marina Markova oldu. Böylece Başkent ekibi, 10. defa Kadınlar Kupa Voley'i müzesine götürmeyi başardı.

ZİRVEDE TEK BAŞINA

VAKIFBANK bu şampiyonlukla birlikte Kupa Voley sayısını 10'a yükseltirken kupayı en çok kazanan takım oldu. Bu zaferden önce Eczacıbaşı Dynavit ile birlikte 9 şampiyonlukları bulunuyordu. Üçüncü sırada ise Fenerbahçe (5) var.

'İKİ TAKIMA DA TEŞEKKÜRLER'

Maçı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır tribünde takip etti. Bakan Bak, "AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek kupayı kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik ediyorum. Her iki takımımıza göstermiş oldukları performans için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı

'DÜNYANIN EN GÜÇLÜSÜYÜZ'

VAKIFBANK Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, şampiyonluktan dolayı oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik etti. 40. yıllarında 41. kupalarını kazandıklarını vurgulayan Üstünsalih, "Bu başarı büyük VakıfBank ailesinin eseridir. Sezon başında dünyanın en güçlü kadrolarından birini inşa ettiğimizi söylemiştik. Bugün baktığımızda kadromuzun kalitesini görüyoruz. Bugün elbette sevineceğiz ama önümüzde daha büyük hedeflerimiz var. Her zaman ifade ettiğim gibi; VakıfBank'ın hedefi daima zirvede yer almaktır. Katıldığımız her turnuvanın doğal favorisiyiz. İnanıyorum ki; ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyon olacağız" dedi.